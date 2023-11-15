الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 6 بانقلاب ميكروباص بطريق السويس- الصحراوي

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 6 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق السويس الصحراوى بالقاهرة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا أعلى طريق السويس الصحراوى، بوقوع حادث مرورى انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

طريق السويس الصحراوي انقلاب ميكروباص حادث حطام الحادث

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