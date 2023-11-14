الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بالنصب على مالك سوبر ماركت بالقاهرة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ضبط رجال الأمن شخصين بالقاهرة لقيامهما بـالنصب على مالك محل والاصطدام به بسيارة حال محاولتهما الهرب.

تبلغ لقسم شرطة المقطم من إحدى المستشفيات باستقبالها مالك سوبر ماركت مقيم بدائرة القسم مصاب بنزيف بالمخ إثر اصطدام سيارة مجهولة به لاذت بالفرار، وذلك حال سيره بدائرة القسم.

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بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة والسيارة المستخدمة وتبين أنهما سائق، وعاطل لهما معلومات جنائية، تم ضبطهما، وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى الواقعة.

واعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بقيامهما بالنصب على المجنى عليه عن طريق قيام أحدهما بطلب تحويل مبلغ مالى على "محفظة إلكترونية" خاصة به من المجنى عليه ثم قام بمغافلته محاولًا الهروب دون دفع المبلغ المالى، إلا أن المجنى عليه حاول اللحاق به وحال ذلك قام أحدهما بالاصطدام به بالسيارة قيادته، ولاذا بالفرار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النصب قسم شرطة المقطم مالك سوبر ماركت تحويل مبلغ مالى محفظة إلكترونية

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