الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بقتل صاحب محل لسرقة مشغولات ذهبية بعين شمس

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ضبط رجال الأمن بالقاهرة، المتورطين في واقعة قتل صاحب محل كمبيوتر وسرقة مشغولات ذهبية من داخل محله بعين شمس.

 

وتبلغ لقسم شرطة عين شمس، من عامل مقيم بالمرج قرر بغياب شقيقه يعمل صاحب محل ألعاب كمبيوتر كائن بدائرة القسم، وأضاف بأنه لدى توجهه لمحل عمل شقيقه للبحث عنه اشتم رائحة كريهة من داخل المحل، ونفى علمه بمصدرها، بالفحص تبين غلق أبواب المحل وبفتحها عُثر على جثة شقيقة داخل المحل، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة يعملان سائقى توك توك لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الفيوم، تم ضبطهما.

 

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واعترفا بارتكاب الواقعة، بقصد السرقة، عقب علمهما من والدة خطيبة أحدهما تم ضبطها بأن المجنى عليه يحتفظ بكمية من المشغولات الذهبية داخل المحل ملكه، وقيامها بتحريضهما على سرقة المجنى عليه، فقاما بالتوجه للمجنى عليه بدعوى إصلاح جهاز كمبيوتر، وقاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية "شومة"، واستوليا على مجموعة من السبائك والمشغولات الذهبية والإكسسوار وهاتفى محمول ولاذا بالفرار، وعقب ذلك قاما بالتخلص من الهاتفين والعصا الخشبية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائهم بنهر النيل وتسليم المشغولات الذهبية للمُحرضة، وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقوال المتهمان وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة مشغولات ذهبية عين شمس صاحب محل ألعاب كمبيوتر قتل صاحب محل كمبيوتر قسم شرطة عين شمس

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