ولاء زايد جديد في سوهاج.. قتلته أسرة زوجته بسبب "الفلوس"

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج من احدى السيدات بتغيب (زوجها) عقب زيارة والدتها بذات الناحية مُستقلًا سيارته وانصرافه عقب ذلك ولا تعلم وجهته.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (والدة، ووالد زوجة الـمُتغيب، نجل شقيقة الأولى - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم قررت المتهمة الأولى بسابقة اقتراضها مبلغ مالي من المجني عليه، وتحصله منها على إيصالات أمانة إلا أنه قام بتهديدها بالايصالات فاتفقت مع زوجها على استدراجه والتخلص منه، ولدى وصوله قاما بإيثاقه وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة وأوراق على بياض، والتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه حتى فارق الحياة، ثم قاما بنقله بمركبة "تروسيكل"، وإلقائه بأحد المجاري المائية بذات الناحية، واتصلا بالمتهم الثالث الذي حضر وأخذ السيارة الخاصة بالمجني عليه وتركها بالطريق الصحراوي الشرقي.

وأرشدوا عن مكان جثمان المجني عليه بالمجرى المائي المشار إليه (تم انتشالها)، وكذا (10 إيصالات أمانة - 3 أوراق على بياض - القطعة الخشبية المستخدمة فى التعدي على المجني عليه - السيارة الملاكي الخاصة بالمجنى عليه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.