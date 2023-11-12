الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لديلر الشابو بسوهاج

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "م.ع" عامل بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، بدائرة مركز أخميم.

txt

المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بخطف طفل فى سوهاج

txt

المشدد 18 سنة لتجار الشابو المخدر في سوهاج

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها بقيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما تم ضبط سلاح أبيض "سنجة"، بحوزته وتم التحفظ على المضبوطات، وتمت إحالة المتهم إلى محكمة  الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج المشدد 15 عاما غرامة 100 ألف جنيه المخدرات أخميم الشابو

مواد متعلقة

المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى الشابو بسوهاج

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

المشدد لعاطل بتهمة الاتجار فى الحشيش والشابو بسوهاج

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم خلال أسبوع (إنفوجراف)

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

الأكثر قراءة

نظام "التايم شير".. حيلة جديدة للنصب على المصريين باسم العمرة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

تكاليف حج القرعة 2024.. اعرفها عقب إعلان أسماء الفائزين

"أبويا بتاع نسوان".. طالبة ثانوي تروي مأساة قتل أمها بسبب 20 ألف جنيه

"استغنينا خلاص".. المصريون يردون على العروض الخيالية للشركات الأجنبية

البترول تتوسع في شبكة الانتشار السريع للمحطات لدعم السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب