الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بغسل 27 مليون جنيه من النصب على المواطنين

حبس
حبس

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في مجال النصب على المواطنين.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال حاصل على ليسانس» له معلومات جنائية «مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستصلاح الزراعى وشراء وتجهيز الأراضى الصحراوية والإنتاج الحيوانى- على خلاف الحقيقة-.

ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات، شراء العقارات والسيارات)».

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 27 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النصب علي المواطنين وزارة الداخلية تأسيس الشركات شراء العقارات مليون جنيه

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