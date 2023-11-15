تجهيز المقرات واللجان.. البحر الأحمر تستعد للانتخابات الرئاسية

بدأت الأجهزة المختصة بمحافظة البحر الأحمر، في تجهيز مقار اللجان الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها شهر ديسمبر المقبل، حيث وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتشكيل لجان للاطمئنان على مدى جاهزية وصلاحية مقار لجان الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبدأت الوحدة المحلية لمدينة القصير برئاسة اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير بتشكيل لجنة المتابعة بالوحدة المحلية، للمرور على المقرات التى سوف يجرى بها العملية الانتخابية، وذلك لمراجعة التجهيزات وتوفير المستلزمات للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضارى مشرف.

وقامت اللجنة بالمرور على المقرات بمدارس أبو بكر الصديق الابتدائية وكمال الدين حسين همام الثانوية، والسلام الإعدادية وعمر بن عبدالعزيز الاعدادية، وسجلت اللجنة عدد من الملاحظات التى سيتم تلاشيها قبيل بدء الانتخابات.

سفاجا تُعلن جاهزيتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية

في السياق ذاته أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، عن تجهيز مقر اللجان الانتخابية على مستوى مدينة سفاجا، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتشكيل لجنة للمرور على كافة المراكز الانتخابية للاطمئنان على مدى جاهزيتها وصلاحيتها لاستقبال العملية الانتخابية.

ووجه رئيس مدينة سفاجا الجهات التنفيذية بالمدينة بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقا لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير المدينة وعضوية مديري الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا لمراجعه جاهزية مقار اللجان الانتخابية بمدينة سفاجا، والتأكد من توافر الشروط المطلوبة بها استعدادا للعملية الانتخابية الخاصة بانتخابات الرئاسة، وقامت اللجنة بالمرور على جميع مقرات اللجان الانتخابية بالمدينة ووجدت بعض الملاحظات التي سيتم تلافيها قبل موعد الانتخابات المقررة.

ولفت إلى تفعيل دور غرفة العمليات بالوحدة المحلية والإدارات الخدمات على مدار الساعة، لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول، مؤكدا على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.