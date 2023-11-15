مدير مستشفى جنين: الاحتلال يحاصر المستشفيات بغزة ويمنع طواقم الإسعاف من ممارسة مهامها

أكد دكتور وسام بكر، مدير مستشفى جنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المستشفيات في غزة، ويمنع طواقم الإسعاف من ممارسة مهامها.

وقال مدير مستشفى جنين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء: يجب إدخال المستلزمات الطبية اللازمة لدعم المصابين في قطاع غزة، مؤكدًا أن جيش الاحتلال استخدم الطائرات المسيرة بشكل مكثف لقصف المدنيين في قطاع غزة.

وكانت أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بشأن تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج قطاع غزة، مؤكدةً أنها "استخفاف بالمواقف الدولية الرافضة لتهجير شعبنا".

واعتبرت "الخارجية"، في بيان صدر عنها، مساء الثلاثاء، هذه التصريحات "جزءًا لا يتجزأ من الخطة الاستعمارية العنصرية التي يتبناها سموتريتش ويتفاخر بها، خاصة الخيارات الثلاثة التي يطرحها على المواطنين الفلسطينيين، أولها الاستسلام والتعايش السلمي مع الاحتلال وجرائمه، وثانيها القتل، وثالثها التهجير".

وأكدت أن "استخدام سموتريتش كلمة (عرب غزة) ينم عن عقلية استعلائية تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في أرض وطنه كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية".

وأضافت أن "استخدامه لمفهوم الهجرة الطوعية هو ذر للرماد في العيون، استمرارًا لحملات الافتراء والكذب على المجتمع الدولي"، متسائلةً "عن أي هجرة طوعية يتحدث المتغطرس سموتريتش؟ بعد أن أقدمت الآلة الحربية الإسرائيلية على تدمير قطاع غزة وتحويله إلى أرض محروقة وتهديم منازله وأبنيته فوق رءوس ساكنيه".