الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"رويترز": إطلاق نار خارج مجمع الشفاء الطبى بغزة

إطلاق نار خارج مجمع
إطلاق نار خارج مجمع الشفاء الطبي

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن طبيب بمستشفى الشفاء الطبي في غزة، بإطلاق نار خارج المجمع، مما أجبر الموظفين على الابتعاد عن النوافذ بعد الغارة الإسرائيلية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

مستشفى الشفاء يتحول إلى ثكنة عسكرية

وحوّل جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في قطاع غزة إلى ثكنة عسكرية، منذ قليل.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تنفذ عملية ضد حماس داخل مستشفى الشفاء، لافتًا إلى أن الاقتحامات والمداهمات جاءت بناءً على معلومات مخابراتية.

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