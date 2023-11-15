الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس مجلس السيادة السودانى يتوجه إلى إثيوبيا لبحث مجريات الأوضاع فى السودان

رئيس مجلس السيادة
رئيس مجلس السيادة السوداني

توجه رئيس مجلس السيادة السوداني  الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء إلى العاصمة  الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة رسمية، يجري خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجريات الأوضاع في السودان، وقضايا السلام والأمن والتنمية في الإقليم، واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، والفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة، وعدد من السادة الوزراء.

ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس السيادة كلا من السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل.

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رئيس مجلس السيادة السودانى

وفي وقت سابق، زار رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان اليوم إلى العاصمة الكينية نيروبي فى زيارة رسمية.

وعقد رئيس المجلس،  والرئيس الكيني، بالقصر الرئاسي جلسة مباحثات مشتركة تناولت أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات وتطويرها في كل المجالات، كما تطرقت إلى تطورات الأوضاع فى السودان وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مجريات الأوضاع فى السودان

وأطلع رئيس المجلس، الرئيس الكيني على تطورات ومجريات الأوضاع في السودان على ضوء التمرد الذي قامت به مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة ضد المواطنين والأعيان المدنية، وارتكابها جرائم جسيمة في حق المدنيين، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام  في السودان.

إيجاد الحلول الجذرية للأزمة السودانية

وجدد رئيس المجلس عزم الحكومة على إيجاد الحلول الجذرية للأزمة السودانية وإنهاء معاناة المواطنين وإنهاء الحرب فى السودان.

من جانبه، أكد الرئيس الكيني وليم روتو دعم بلاده للسلام والاستقرار في السودان، والعمل على دعم جهود الحكومة السودانية  لاستدامة السلام والاستقرار وإنهاء الحرب في السودان.

وجدد روتو عزم كينيا  على تمتين وتعزيز العلاقات مع السودان بما يخدم المصالح المشتركة في البلدين.

كما تطرق الجانبان إلى مبادرات السلام بما فيها منبر جده وعملية سلام ايقاد وشدد الجانبان على الحاجة العاجلة لإيجاد حلول للازمة في السودان في أقرب وقت ممكن.

واتفقا كذلك على التقدم المحرز في جدة، مؤكدين ضرورة تسريع العملية التفاوضية للوصول لوقف إطلاق النار ووقف العدائيات.

كما اتفق الجانبان أيضًا على ضرورة عقد قمة طارئة لرؤساء الإيقاد في إطار المساعي لوقف إطلاق النار ووضع إطار لحوار سوداني شامل لا يستثني أحدًا.

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

رئيس مجلس السيادة السوداني
رئيس مجلس السيادة السوداني
رئيس مجلس السيادة السوداني
رئيس مجلس السيادة السوداني
رئيس مجلس السيادة السوداني
رئيس مجلس السيادة السوداني
رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان العاصمة الإثيوبية أديس أبابا آبي أحمد رئيس الوزراء الاثيوبي

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