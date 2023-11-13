الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"مفوضية اللاجئين" تعرب عن قلقها إزاء تصاعد وتيرة القتال فى دارفور

مفوضية اللاجئين
مفوضية اللاجئين

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة التي يشهدها السودان، مع تصاعد وتيرة القتال في دارفور.

وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين -في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- إلى مقتل أكثر من 800 شخص على يد الجماعات المسلحة في "أردمتا" بغرب دارفور، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت المفوضية، أن هناك تقارير بشأن انتهاكات تشمل التعذيب والقتل العشوائي وابتزاز المدنيين واستهداف الجماعات العرقية.

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