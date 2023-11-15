الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيش الاحتلال يقتحم مبنى الباطنة والكلى في مجمع الشفاء بغزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، باقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمبنى الباطنة والكلى في مجمع الشفاء الطبي بغزة، وطالب النازحون المتواجدون في المكان بالخروج.

انتشار مكثف للدبابات والجرافات في ساحة مستشفى الشفاء

فيما طالب الاحتلال الإسرائيلي مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبوسليمة، بالامتثال لأوامره، والأخير رفض الامتثال له، وفقا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقال مدير مستشفيات غزة، إن جيش الاحتلال كان يعتقد أن دخول جنوده مجمع الشفاء سيكون نصرا له لكنه لم يجد أي دليل على وجود المقاومة، مشيرًا إلى أن الاحتلال دخل مبنيى الجراحة والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي. 

الإحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي غزة مستشفى الشفاء ساحة مستشفى الشفاء

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