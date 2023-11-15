عبد السند يمامة: تحملت تكلفة حملتى الانتخابية ولن يتم المساس بأموال الحزب

قال الدكتور عبد السند يمامة، المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية، إنه تحمل تكلفة الحملة الانتخابية الخاصة به بالكامل بشكل شخصي وبالتعاون مع محبي الوطن، لذا يمكن القول أنه لم ولن يتم المساس بأموال الحزب على الإطلاق من أجل الإنفاق على الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقبلة.

البرنامج الانتخابي

وأكد الدكتور عبد المنعم يمامة، خلال لقائه ببرنامج “في المساء مع قصواء” مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أنه تم عمل الكثير من المؤتمرات المباشرة مع المواطنين من أجل طرح البرنامج الرئاسي الخاص به، وتم تقسيم محافظات الجمهورية إلي قطاعات من أجل الوصول لكافة أنحاء الجمهورية، معبرًا:" المواطنين مرحبين بي في المحافظات والاستقبال يكون بالطبل والخيل".



وأضاف في حديثه، أنه حرص كل الحرص على أن تكون أولى زيارته خارج الحزب بعد إعلان الترشح للرئاسة إللى الكنيسة لزيارة البابا.

شعار حزب الوفد

وتابع:"شعار حزب الوفد الهلال والصليب، ولا يوجد تفرقة في الحقوق بين المواطنين من حيث الديانة على الإطلاق، ورغم نزعتي الدينية إلا أن أعز أصدقائي رجل قبطي".