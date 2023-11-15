الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبد السند يمامة: تحملت تكلفة حملتى الانتخابية ولن يتم المساس بأموال الحزب

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة

قال الدكتور عبد السند يمامة، المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية، إنه تحمل تكلفة الحملة الانتخابية الخاصة به بالكامل بشكل شخصي وبالتعاون مع محبي الوطن، لذا يمكن القول أنه لم ولن يتم المساس بأموال الحزب على الإطلاق من أجل الإنفاق على الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

البرنامج الانتخابي 

وأكد الدكتور عبد المنعم يمامة، خلال لقائه ببرنامج “في المساء مع قصواء” مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أنه تم عمل الكثير من المؤتمرات المباشرة مع المواطنين من أجل طرح البرنامج الرئاسي الخاص به، وتم تقسيم محافظات الجمهورية إلي قطاعات من أجل الوصول لكافة أنحاء الجمهورية، معبرًا:" المواطنين مرحبين بي في المحافظات والاستقبال يكون بالطبل والخيل".


وأضاف في حديثه، أنه حرص كل الحرص على أن تكون أولى زيارته خارج الحزب بعد إعلان الترشح للرئاسة إللى الكنيسة لزيارة البابا.

 

شعار حزب الوفد

وتابع:"شعار حزب الوفد الهلال والصليب، ولا يوجد تفرقة في الحقوق بين المواطنين من حيث الديانة على الإطلاق، ورغم نزعتي الدينية إلا أن أعز أصدقائي رجل قبطي".

عبد السند يمامة مرشح لرئاسة الجمهورية سي بي سي في المساء مع قصواء حزب الوفد

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مباحثات رئيس الشاباك ومسئولين مصريين

عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطينى: إجلاء المرضى والجرحى والطواقم الطبية من مستشفى القدس

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

عاجل.. واشنطن: لدينا أدلة أن حماس تستخدم مستشفى الشفاء عسكريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم