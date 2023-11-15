الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبد السند يمامة: التعليم فى مصر لا يحتاج لحوار مجتمعى

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة

قال الدكتور عبد السند يمامة، المرشح لرئاسة الجمهورية، إن حزب الوفد هو أفضل الأحزاب من حيث التاريخ والأهمية، معبرًا: "ما نعيشه الآن من استقلال فهو بفضل هذا الحزب وقيادته".

النهوض بالتعليم

وأكد عبد السند يمامة، خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه قام بإعداد برنامجه الانتخابي في محوري التعليم والإصلاح التشريعي.

وأضاف: "لايوجد تعليم بدون مدرسة، نظام التابليت فيه مشاكل كتيرة، لذا التعليم بحاجة إرادة سياسية قوية، هيئة ومنظمة قوية متخصصة، إضافة إلى التمويل اللازم للنهوض بهذا القطاع".

واستطرد:" التعليم لابد أن يكون بعيد كل البعد عن ثقافة وأهواء الوزراء، لذا التعليم في مصر لا يحتاج لحوار مجتمعي على الإطلاق، وإنما بحاجة إلى متخصصين للنهوض به يعيدًا عن الأهواء الشخصية".

عبد السند يمامة سي بي سي في المساء مع قصواء التعليم فى مصر حزب الوفد

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