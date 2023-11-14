الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": عائلات المحتجزين فى غزة تطالب الحكومة الإسرائيلية باتفاق الليلة للإفراج عنهم

عائلات الرهائن الإسرائيلية
عائلات الرهائن الإسرائيلية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن عائلات المحتجزين في غزة تطالب الحكومة الإسرائيلية باتفاق الليلة للإفراج عنهم.

ويجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي الليلة بالتزامن مع استمرار مفاوضات تبادل المحتجزين، وفق ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية.

يذكر أن حركة "حماس"، أبلغت وسطاء باستعدادها للإفراج عن نحو 70 طفلًا وامرأة، محتجزين في غزة، مقابل هدنة مدتها 5 أيام، حيث نقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم كتائب القسام، أبوعبيدة، قوله في تسجيل صوتي على "تليجرام": "كان هناك جهد من الإخوة الوسطاء الأسبوع الماضي من أجل الإفراج عن محتجزي العدو من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة فلسطينية هم مجموع المعتقلين حتى تاريخ الحادي عشر من نوفمبر من النساء والأطفال لدى العدو".

 

القاهرة الإخبارية عائلات المحتجزين الحكومة الاسرائيلية غزة

مواد متعلقة

عادل حمودة: أمريكا حذرت إسرائيل من الدخول في حرب مع حزب الله

عادل حمودة منتقدًا أداء الإدارة الأمريكية: "غيروا الصنف"

"القاهرة الإخبارية": أمريكا تجري محادثات مع منظمات إنسانية وأطراف ثالثة بشأن إخلاء مستشفيات غزة

عادل حمودة: الجيش الإسرائيلى لم يحقق أى هدف ملموس حتى الآن

"القاهرة الإخبارية": اعتراض صاروخ أرض- أرض فى إيلات قادم من اليمن

عادل حمودة: سقوط حكومة "نتنياهو" مرتبط بإعلان وقف إطلاق النار فى غزة

عادل حمودة: وزير مالية إسرائيل ترك الاقتصاد منهارًا

"القاهرة الإخبارية": مجلس الحرب الإسرائيلى يجتمع الليلة لمتابعة مفاوضات تبادل المحتجزين

الأكثر قراءة

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الاعتداء على مدرب سلة الأهلى أوجوستى بوش داخل صالة الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم