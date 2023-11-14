"القاهرة الإخبارية": عائلات المحتجزين فى غزة تطالب الحكومة الإسرائيلية باتفاق الليلة للإفراج عنهم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن عائلات المحتجزين في غزة تطالب الحكومة الإسرائيلية باتفاق الليلة للإفراج عنهم.

ويجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي الليلة بالتزامن مع استمرار مفاوضات تبادل المحتجزين، وفق ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية.

يذكر أن حركة "حماس"، أبلغت وسطاء باستعدادها للإفراج عن نحو 70 طفلًا وامرأة، محتجزين في غزة، مقابل هدنة مدتها 5 أيام، حيث نقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم كتائب القسام، أبوعبيدة، قوله في تسجيل صوتي على "تليجرام": "كان هناك جهد من الإخوة الوسطاء الأسبوع الماضي من أجل الإفراج عن محتجزي العدو من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة فلسطينية هم مجموع المعتقلين حتى تاريخ الحادي عشر من نوفمبر من النساء والأطفال لدى العدو".