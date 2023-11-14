"القاهرة الإخبارية": أمريكا تجري محادثات مع منظمات إنسانية وأطراف ثالثة بشأن إخلاء مستشفيات غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن الخارجية الأمريكية تجري محادثات مع منظمات إنسانية وأطراف ثالثة بشأن إخلاء مستشفيات قطاع غزة.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن الخارجية الأمريكية، أوضحت أن أكثر من 600 من المواطنين الأمريكيين والمقيمين بشكل قانوني وأفراد عائلاتهم غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح.

ونوّهت بأن الخارجية الأمريكية، أعلنت أنها ستتابع الخطوات التي ستتخذها إسرائيل للحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية.