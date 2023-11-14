الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تعجز عن الوصول لشهداء وجرحى غزة

الاحتلال يستهدف سيارات
الاحتلال يستهدف سيارات الهلال الأحمر الفلسطيني

أعلنت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، مساء اليوم، أنها تلقت من خلال الاتصال على رقم الطوارىء 101 مئات الاتصالات من مواطنين محاصرين في مدينة غزة، يناشدون طواقم الاسعاف لنقل الجرحى والشهداء، والمساعدة في إخلاء العائلات العالقة في منازلها تحت وقع القصف المتواصل ودون ان تتوفر لديها أدنى مقومات الحياة من طعام وماء.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" أن طواقمها الطبية تعجز عن الوصول إليهم بسبب استهداف قوات الاحتلال لسيارات الاسعاف التي تحاول الاقتراب من اماكن تواجد المركبات العسكرية الاسرائيلية.

 

 

واستُشهد عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آُخرون، اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، برا، وبحرا، وجوا.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فقد شنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على محيط مجمع الشفاء، وجامع الكنز، وبناية سكنية لعائلة شوا بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين، وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

أضافت أن سيارات الإسعاف لم تستطع الوصول إلى الأماكن المستهدفة، لنقل الشهداء وإسعاف الجرحى، بسبب تواصل القصف والحصار على مدينة غزة.

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الهلال الأحمر الفلسطيني: تواصل قصف المنشآت الصحية في قطاع غزة

دفن العشرات في مقبرة جماعية

صباح اليوم، دفنت جثامين 170 شهيدا بمقبرة جماعية، في ساحة مجمع الشفاء بمدينة غزة، لصعوبة دفنها منذ السبت الماضي، بسبب الحصار الذي فُرض عليه من جميع الجهات، لليوم الرابع على التوالي.

وتجاوزت حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان الصهيوني المتواصل منذ السابع من اكتوبر الماضي على قطاع غزة، الـ 11,320 شهيدا، من بينهم 4650 أطفال، و3145 امرأة، بينما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 29200 الفا،  أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء، وذلك كحصيلة غير نهائية.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع المحاصر أن إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال 1165 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين 3600 مفقود، منهم 1755 طفلاً لازالوا تحت الانقاض.

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مواطنين محاصرين مدينة غزة الجرحى والشهداء القصف المتواصل استهداف قوات الاحتلال لسيارات الاسعاف

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