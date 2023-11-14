الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جرائم الاحتلال.. اعتقال جريح من داخل سيارة إسعاف فى طولكرم (صورة)

الاحتلال يوقف سيارة
الاحتلال يوقف سيارة إسعاف

جرائم يومية وانتهاكات للمواثيق الدولية يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي كل يوم.. نيران لا تتوقف فوق غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسببت في استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني، لكنها لم تكن أول جرائم الاحتلال.. أو آخرها.

واقعة جديدة للاحتلال «المسعور» في جرائمه، دارت في مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية، حينما كانت تدور مواجهات بين أصحاب الأرض والاحتلال الإسرائيلي.. سقط أحد الفلسطينيين جريحًا، قبل أن تصله سيارة الإسعاف لتنقذه، لكن الاحتلال كان على موعد مع جريمة جديدة.

تفاصيل جريمة الاحتلال في حق مواطن فلسطيني في الضفة الغربية كشفتها "الهلال الأحمر الفلسطيني"، داعمة إياها بصور توُثق المشهد، فكتبت عبر صفحتها على «فيسبوك»: اعتداءات مستمرة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق طواقمنا المتواجدة في الميدان.. اليوم في مخيم طولكرم تم محاصرة مركبة إسعاف وتفتيشها واعتقال جريح كان بداخل المركبة، إضافة إلى تدمير البنية التحتية حول المخيم مما يصعب وصول سيارات الإسعاف.

جرائم الاحتلال فى غزة

وتأتي هذه الجريمة تزامنًا مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي أسفرت عن أكثر من 11 ألف شهيد، و3 آلاف مفقود، إلى جانب 27 ألف مصاب، وقصف عشوائي للمدنيين، كما استهدف عددًا من قافلات النازحين والمصابين الذين كانوا في طريقهم للجنوب كما طالبهم الاحتلال قبل ذلك، حيث سبق وأن أكد أن مناطق الجنوب آمنة، لكنه قصفهم ليودي بحياة الكثيرين.

كما استهدف الاحتلال مستشفيات قطاع غزة وقتل المئات فيها، كان أبرزها استهداف المستشفى المعمداني، كما فرض حصارًا على باقي المستشفيات ومنع دخول المواد الغذائية والماء والوقود إلى داخلها مما أخرج معظم المستشفيات عن الخدمة، وتسبب في وفيات جراء نقص الأكسجين أو نقص الإمكانات التي تسمح بإجراء عمليات جراحية.

الاحتلال الإسرائيلي يوقف سيارة إسعاف فى طولكرم
غزة فلسطين حرب عزة الإحتلال الإسرائيلي جرائم إسرائيل

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