الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حصاد وزارة التخطيط| انطلاق ورشة العمل التقنية الثانية لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها نشاط مكثف اليوم الثلاثاء، والذي يستعرض الدستور أبرز فاعلياته فى هذا التقرير.

تدريب العاملين بالدولة 

افتتحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة، ممثلًا عنها الدكتورة هبة مغيب المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  ورشة العمل التقنية الثانية لتدريب 25 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة المشاركين بورشة العمل التمهيدية والتقنية الأولى.

https://www.dostor.org/4552361

"التخطيط": مصر الـ 12 عالميًا فى سعات الإنترنت الدولية وأسعار خدمات الهاتف المحمول

تعميق التصنيع المحلى

شارك الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، في الندوة التي نظمتها جمعية المهندسين المصرية، برئاسة المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، بعنوان "تعميق التصنيع المحلي"، وذلك بحضور أ. د إبراهيم العيسوي، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي ومدير مشروع تعميق التصنيع المحلي في مصر، والمهندس فاروق الحكيم، أمين عام جمعية المهندسين المصرية ونخبة من أعضاء الجمعية، بهدف استعراض إنجازات المعهد ومناقشة المقترحات التي تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي في مصر.

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وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتيح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 على موقعها الإلكتروني

https://www.dostor.org/4552193

تبدأ بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة فى وزارة التعليم العالى بجامعتى أسيوط والفيوم، فى تخصصات قيادية، فى إطار شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف.

https://www.dostor.org/4552910

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية فى 11 وحدة بالجهاز الإدارى للدولة خلال شهر سبتمبر الماضى، وهى: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، محافظة دمياط، جامعة الزقازيق، صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى، هيئة النقل العام بالقاهرة، مركز معلومات قطاع الأعمال العام، هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

https://www.dostor.org/4552942

التخطيط ندوة معهد التخطيط التنظيم والإدارة تعميق التصنيع

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