الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسى الداعم الأول للقضية الفلسـطينية (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن مصريون دعمهم لكل ما يتخذه الرئيس السيسي من قرارات لحماية الأمن القومي ومواجهة المخطط الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية.

مواطن: مصر تدعم بكل قوتها قضية فلسطين والتهجير يعنى تصفية القضية

مواطن: كلنا مع الرئيس السيسي ضد التهجير ونقدم الدعم الكامل لأخواتنا الفلسطينيين (فيديو)

قال رضا، أحد المواطنين، إنه يدعم ويؤيد قرارات الرئيس السيسي حول القضية الفلسطينية بعدما شاهد المخطط الصهيوني الذي تريد إسرائيل تنفيذه وهو تهجير الأهالي من فلسطين إلى سيناء المصرية لإنهاء القضية الفلسطينية.

أضاف أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية المصريين، حيث إن الشعب المصري بأكمله يدين ما يقوم به جيش الاحتلال من قتل وإبادة للأطفال والنساء والمدنيين دون تمييز.    

السيسى يرفض تصفية القضية الفلسطينية   

وحرص الرئيس السيسي على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

أضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هي عمر القضية الفلسطينية.

وتابع "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث، وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".

الرئيس عبد الفتاح السيسي لقضية الفلسطينية المصريون الصهيوني إسرائيل

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