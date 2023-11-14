الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر" تثمن دعم مصر لأهالي غزة بـ650 طن سلع غذائية

جيهان مديح
جيهان مديح

قالت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن توجيهات الرئيس السيسي بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طنًا للشعب الفلسطيني في غزة، هو امتداد لدور مصر المتواصل في دعم الأشقاء الفلسطينيين، والذي لا يمكن المزايدة على هذا الموقف المصري الأكثر مساندة والحاملة لعبء القضية أكثر من أي بلد آخر.

أشارت "مديح" ـ في تصريحات اليوم، إلى أن تلك التوجيهات تأتي بعد سلسلة من التشكيك والمزايدة في الموقف المصري بصورة غير مقبولة، وادعاءات تنال مصر فيما يخص فتح معبر رفح والمساعدات التي تمر من خلاله، لافتة في هذا الصدد إلى أن مصر لم ولن تدخر جهدًا في سبيل تقديم الدعم للأشقاء من الشعب الفلسطيني، ولذلك لم يتم غلق المعبر من الجهة المصرية في أي فترة منذ اندلاع الصراع والحرب على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر الماضي، على عكس ما يحاول البعض الترويج له.

txt

نائب رئيس حزب مصر أكتوبر: نؤيد الرئيس السيسى لحماية البسطاء وحاضر ومستقبل الأجيال القادمة

txt

"مصر أكتوبر": نؤيد ونبايع الرئيس السيسى من أجل حماية البسطاء وحاضر الأبناء

أضافت رئيس حزب مصر أكتوبر أن مصر أكثر دولة قدمت مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المنظمات الإغاثية ومنظمة الهلال الأحمر، والآن تتضاعف تلك الجهود بتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير الإمدادات الغذائية للشعب الفلسطيني الذي يقع تحت وطأة القصف والحصار الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني في أشد الحاجة لمثل هذا الموقف المصري التاريخي من بقية الدول.

ونوهت جيهان بأن هذا الدعم الإنساني، توازيه جهود دبلوماسية كبيرة تقوم بها مصر لصالح الشعب والقضية الفلسطينية، ومن أجل وقف إطلاق النار، وحتى الدخول في مسار تفاوضي لحل عادل، حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم التاريخية المشروعة.

جيهان مديح مصر أكتوبر عبد الفتاح السيسي التشكيك الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الاعتداء على مدرب سلة الأهلى أوجوستى بوش داخل صالة الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

مدحت بشاى

فى ذكرى العميد التنويرى

عبد الرحيم طايع

كيف يهدأ الشرق الأوسط؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم