الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تطوير 8 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين فى بنى سويف

تطوير 8 مراكز تكنولوجية
تطوير 8 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين

تتميز محافظة بني سويف، بإنشاء 8 مراكز تكنولوجية حديثة لخدمة المواطنين بعد إنشاء جديد بجانب 6 مراكز تكنولوجية تم تطويرها على مستوى الوحدات المحلية ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية والذي تنفذه وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة، بهدف تطوير الأداء الحكومي ورفع مستوى المعاملات الحكومية من خلال توفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة للمواطنين بشكل مميكن وميسر.

وتتميز المراكز الجديدة التي أقامتها المحافظة بنظام الإتاحة للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة في تقديم الخدمات لهم، بجانب دعم المركز بنظام الحجر الإلكتروني المسبق من خلال system مخصص لهذا الغرض والذى يتوافر فى 3 محافظات على مستوى الجمهورية القاهرة، المنوفية بجانب بنى سويف، حيث يقدم المركز خدمات المحليات والتى يتم تقديمها بالإدارات الهندسية وتشمل إصدار تراخيص البناء والإحلال والتجديد وتلقى طلبات التصالح وغيرها من الخدمات الجماهيرية.

كما يقدم المشروع الجديد توفير أكثر من 100 خدمة من الخدمات والمعاملات الحكومية المقدمة للمواطنين، لتحقيق معايير الجودة والشفافية من خلال منظومة الشباك الواحد المميكنة، ويدعم جهود اللامركزية، في إطار رؤية مصر 2030، وتم رفع 42 خدمة على البوابة الإلكترونية للخدمات التي توفر لأبناء المحافظة الإجراءات والخدمات والمعاملات الحكومية المطلوبة "أونلاين".

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، على إنشاء مركزين بالمحافظة والوحدة المحلية ببني سويف إنشاء جديد بجانب 6 مراكز تكنولوجية تم تطويرها على مستوى الوحدات المحلية، حيث تقدم تلك المراكز العديد من خدمات المحليات التي يتم تقديمها بالإدارات الهندسية، مثل طلبات: استخراج بيان صلاحية، ترخيص مباني، هدم، تعلية، ترخيص محلات، إشغالات،إعلانات، تصاريح حفر، وغيرها من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية.

وأضاف غنيم، أن المركز التكنولوجي المتنقل من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة الذي يقدم كافة الخدمات الحكومية، في وقت قياسي دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالمدينة أو المركز.

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