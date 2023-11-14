محلل فلسطينى: الحكومة الإسرائيلية انتحرت سياسيًا.. ونتنياهو يُجاهد للبقاء فى منصبه

قال المحلل الفلسطيني عبدالمهدي مطاوع، إنه يجب العلم أن حكومة نتنياهو انتهت سياسيًا، وهو ما يدفعه للتمسك بالحرب على غزة باعتبارها أمله الوحيد في البقاء بمنصبه وبما يضمن له الحماية من المحاكمة.

وتابع: “هدف نتنياهو من الحرب تدمير القطاع وتصفية الفلسطينيين”.

الدعم الأمريكي لإسرائيل



وأكد “مطاوع” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن نتنياهو غازل الولايات المتحدة الأمريكية في مشروعها القادم تجاه الشرق الأوسط وبالتالي حصلت إسرائيل على دعم كامل من أمريكا، ماديًا وعسكريًا.

وأضاف أن الإسرائيليين ليس لديهم أي تعاطف مع الشعب الفلسطيني، وكل اعتراضهم متمثل في التعليق على أداء نتنياهو داخل الحكومة على المستوى المحلي، وبالتالي ليس هناك أي ضغوط داخلية لنصرة فلسطين وإنما الضغوط مرتبطة باستمرار حكومة “نتنياهو”.

خطط الكيان



وأشار إلى أن ما يحدث في فلسطين ليس عشوائيًا على الإطلاق، حيث يقوم الاحتلال بقصف المنازل المدنية والمستشفيات والمدارس، علاوة على إغلاق أبواب المساعدات لمنعها من الوصول للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الاحتلال يريد إغلاق كل سبل الحياة في وجه الشعب الفلسطيني حتى يتحقق التهجير القسري لهم.