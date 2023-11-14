تطوير 10 مراكز تكنولوجية في دمياط وتخصيص نوافذ لذوي الهمم وكبار السن

قال الدكتور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، إن المراكز التكنولوجية هي مراكز خدمية قوية وذات تأثير بالغ، حيث يتم متابعة منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وطلبات بيان الصلاحية ورخص المحلات وجميع المعاملات الخاصة بمنظومة المراكز التكنولوجية.

وأضاف نائب محافظ دمياط، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أنه يتم توفير كافة الخدمات من خلال المركز التكنولوجى، وذلك تيسيرا على المواطنين من خلال خدمات الشباك الواحد مع الالتزام التام بفصل مقدم الخدمة عن متلقيها.

كما يتم إنهاء كافة الطلبات المسجلة على منظومة عمل المراكز التكنولوجية خلال المدد القانونية المحددة وذلك لتقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وفاعلية، حيث يأتى ذلك فى اطار توجه الدولة نحو تحسين الخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكفاءتها والتحول الرقمى وميكنة الخدمات والمعاملات الحكومية لتحقيق معايير الحوكمة.

بالإضافة إلى إنهاء كافة الطلبات المسجلة على منظومة عمل المراكز التكنولوجية والانتهاء منها خلال المدد القانونية المحددة مع اتخاذ اللازم في هذا الشان وذلك لتقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وفاعلية.

وأكد نائب محافظ دمياط، أن المحافظة حريصة على تطوير المراكز التكنولوجية وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات، والتيسير على المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم فى اقل وقت ممكن.

كما أكد على توفير أماكن مخصصة لذوي الهمم وكبار السن، مضيفا أنه تم رفع كفاءة ٣ مراكز تكنولوجية من ضمن ١٠ مراكز تكنولوجية في محافظة دمياط، حيث تم رفع كفاءة المركز التكنولوجي بكفر سعد ورفع كفاءة المركز التكنولوجي بالروضة واستكماله ورفع كفاءة المركز التكنولوجي بميت أبو غالب واستكماله، حيث يتم متابعة مستوى المراكز التكنولوجية في محافظة دمياط بصورة مستمرة ومتابعة تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بشكل متعاون في دمياط.