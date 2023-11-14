الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. ميرنا جميل أحدث المنضمين لـ"بيت الرفاعى"

ميرنا جميل
ميرنا جميل

تعاقدت الفنانة ميرنا جميل على بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" للفنان أمير كرارة، والذي من المقرر له أن تخوض به السباق الرمضاني 2024، وبذلك تكون هي أحدث المنضمين لقائمة المسلسل.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل 2024، من تأليف بيتر ميمى، وإخراج أحمد نادر جلال، من إنتاج سينرجى، ويعد المسلسل التعاون الأول بين ميرنا وأمير كرارة فى الدراما التليفزيونية.

ومن المنتظر أن تبدأ الفنانة ميرنا جميل تصوير دورها بالعمل فور الانتهاء من التحضيرات الخاصة به خلال أسبوعين من الآن حيث من المقرر أن تبدأ أسرة مسلسل بيت الرفاعي تصوير أولى مشاهده مطلع شهر ديسمبر المقبل. 

وتعاقدت الشركة المنتجة مع كل من الفنانين أحمد رزق وأحمد فؤاد سليم، ومن المقرر التعاقد مع العديد من الأبطال الأيام المقبلة، وسيتم الإعلان عن أسماؤهم الفترة المقبلة.

ويجسد أمير كرارة خلال المسلسل شخصية دكتور حيث يدور العمل في إطار اجتماعي شعبي  بينما تلعب ريم مصطفى دور حبيبته ضمن أحداث المسلسل.

يذكر أن مسلسل “بيت الرفاعي” كان يحمل في البداية اسم مبدئي حرب طروادة، ومكون من 30 حلقة، وتعاقد على المشاركة في بطولته  أمير كرارة، أحمد رزق، وسيد رجب، فيما تواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات والعمل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد نادر جلال. 

مسلسل بيت الرفاعي

بيت الرفاعي كان يحمل في البداية اسم مبدئي حرب طروادة، ومكون من 30 حلقة، وتعاقد على المشاركة في بطولته حتى الآن أمير كرارة، أحمد رزق، وسيد رجب، فيما تواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد والإخراج لـ أحمد نادر جلال.

يشارك بطولة مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024 عدد كبير من النجوم والنجمات، على رأسهم أمير كرارة، والفنان أحمد رزق، وجاري التعاقد مع باقي أبطال الفيلم.

الفنانة ميرنا جميل بطولة مسلسل بيت الرفاعي بيت الرفاعي مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2024

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