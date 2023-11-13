مسلسلات رمضان 2024: تفاصيل شخصية أمير كرارة في "بيت الرفاعي"

يبدأ الفنان أمير كرارة التحضير لشخصيته الجديدة التي سيخوض بها السباق الرمضاني 2024 من خلال مسلسله الجديد الذي حمل اسم "بيت الرفاعي".

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، ويشاركه فيه البطولة الفنان محمد سلام، وعدد كبير من نجوم الفن.

ويبدأ الفنان أمير كرارة تصوير مشاهده بعد الانتهاء من التحضيرات الخاصة لأماكن التصوير، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل الذي سيخوضون مع بطل العمل "كرارة" تفاصيل الأحداث.

ويجسد الفنان أمير كرارة، خلال أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" ضمن مسلسلات رمضان 2024 بشخصية (دكتور) وهي شخصية جديدة ومختلفة لم يجسدها الفنان أمير كرارة من قبل في أي عمل فني سابق له.

مسلسل بيت الرفاعي

بيت الرفاعي كان يحمل في البداية اسم مبدئي حرب طروادة، ومكون من 30 حلقة، وتعاقد على المشاركة في بطولته حتى الآن أمير كرارة، أحمد رزق، وسيد رجب، فيما تواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد والإخراج لـ أحمد نادر جلال.

يشارك بطولة مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024 عدد كبير من النجوم والنجمات، على رأسهم أمير كرارة، والفنان أحمد رزق، وجاري التعاقد مع باقي أبطال الفيلم.

ويخرج مسلسل بيت الرفاعي في الماراثون الرمضاني لعام 2024 المخرج أحمد نادر جلال، والتأليف من إمضاء المخرج بيتر ميمي، حيث تعمل الشركة المنتجة على التحضيرات الخاصة بالعمل وابرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبل حسب الجدول الزمنى الذى وضعه مخرج العمل.