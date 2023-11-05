أمير كرارة يرد على محمد سلام بعد قصة استبعاده من "بيت الرفاعي"

أعرب أمير كرارة عن حبه الشديد للفنان محمد سلام، مؤكدًا أنه يكن له كل الحب والاحترام بشكل شخصي، معربًا عن استياءه الشديد من مروجي الشائعات بعد تداول شائعة استبعاده من مسلسل “بيت الرفاعي”.

قال “كرارة” لـ"الدستور"، إن ما أغضبه من شائعة استبعاد محمد سلام من مسلسله الرمضاني المقبل جاء في توقيت غير مناسب إطلاقا، إضافة إلى انها شائعة سخيفة بالنسبة له وأنه لم ولن يفعل مثل هذا الأمر مع أحد من أصدقائه في يوم من الأيام، وعن سرعة رد سلام عن الشائعة ونفيها علق كراراة قائلاً: “راجل”، متمنيًا له كل التوفيق في حياته الفنية والشخصية.

ويستعد كرارة لتصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد “بيت الرفاعي” الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

يشارك بطولة مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024 عدد كبير من النجوم والنجمات، على رأسهم النجم أمير كرارة، والفنان أحمد رزق، وجاري التعاقد مع باقي أبطال الفيلم.

ويقوم بإخراج مسلسل بيت الرفاعي في الموسم الرمضاني 2024 المخرج أحمد نادر جلال، والتأليف من إمضاء المخرج بيتر ميمي، حيث تعمل الشركة المنتجة على التحضيرات الخاصة بالعمل وابرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبل حسب الجدول الزمنى الذى وضعه مخرج العمل.

يعد مسلسل بيت الرفاعي ليس العمل الأول الذي يجمع بين أمير كرارة وبيتر ميمي، فقد تعاونا من قبل في العديد من الأعمال الفنية، منها مسلسل الاختيار الجزء الأول، وفيلم كازابلانكا، ومسلسل كلبش بأجزائه الثلاثة.