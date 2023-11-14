"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يزعم السيطرة على مخيم الشاطئ فى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن إعلام اسرائيلي يزعم سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الشاطئ في غزة.

وفي وقت سابق، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب، حيث سقط صاروخ على مستوطنة "بات يام" جنوب تل أبيب، حسبما أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أعلنت الفصائل الفلسطينية عن استهدافها قاعدة "رعيم" العسكرية التابعة لقوات الاحتلال برشقة صاروخية، حيث هاجمت الفصائل الفلسطينية ناقلة جند ودبابة للاحتلال في محور شمال غزة بقذائف الياسين 105، حيث قتل 7 جنود إسرائيليين خلال الاشتباكات شمال قطاع غزة.