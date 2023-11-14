"الغذاء العالمى": الأوضاع الإنسانية فى غزة صعبة والمخابز توقفت عن العمل

قالت الدكتورة عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة صعبة، مؤكدةً أن هناك 130 مخبزًا توقف عن العمل تماما لنقص الوقود.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب العمل على إدخال المساعدات الإنسانية وإيصال الوقود إلى قطاع غزة، حيث إن هناك نقصا شديدا في الاحتياجات الإنسانية كافة للمواطنين بقطاع غزة.

وأوضحت أن هناك صعوبات كبيرة في توزيع الأغذية والمياه والمستلزمات الأساسية على المواطنين بغزة بسبب تضرر الطرق، مشيرةً إلى أننا لدينا طاقما من الموظفين يعمل في قطاع غزة ويواجه صعوبات إثر القصف الإسرائيلي المتواصل.