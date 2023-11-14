الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بحضور المحافظ.. "المؤتمر" يفتتح أمانة الحزب بشمال سيناء

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح حزب المؤتمر، برئاسة عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، مؤسس مجلس القبائل العربية أمانة الحزب بمحافظة شمال سيناء بحضور اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

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جاء ذلك بحضور عضو مجلس الشيوخ والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذى، اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام،  اللواء احمد زغلول نائب رئيس الحزب، وأحمد خالد نائب رئيس الحزب، القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين محافظة القاهرة، الشيخ علي فريج، محمد رمضان نائب رئيس الحزب،  عبد العزير بليغ نائب رئيس الحزب،  سليمان العبادي نائب رئيس الحزب، والنائبة حنان عوض عضو مجلس النواب،  دينا الغنيمي رئيس التخطيط الاستراتيجي، واسلام تمراز  رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، ومحمد عبد الناصر أمين الحزب بالسويس، وماجدة بدوي أمينة الإعلام ونواب شمال سيناء النائبة عايدة السواركة، النائب سليمان الزملوط، النائب جازي سعد عايد، والنائب سامي كامل، والنائب السابق عطية سليمان وامين الحزب بشمال سيناء موسي عكيرش.

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شوشة: أتعهد أن تكون شمال سيناء سلة الغذاء لمصر
وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إن حزب المؤتمر من الأحزاب العريقة والتي لها نشاط بارز بمحافظة شمال سيناء ونتوقع ان يكون له دور كبير في المرحلة المقبلة.

أضاف محافظ شمال سيناء أنني أقطع على نفسى عهدا أمام جميع الحاضرين أن المحافظة ستكون سلة الغذاء لمصر بالكامل، وأمامنا 6 أشهر وستكون وسط سيناء التى كانت عبئا على التنمية أصبحت هى مركز التنمية وذلك بزراعة 351 ألف فدان من محطة معالجة مياه بحر البقر التى افتتحها الرئيس السيسى منذ 6 أشهر.

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وتابع عبد الفضيل أن منطقة وسط سيناء أحد مراكز التنمية، وفى الجزء الشمالى المدن الجديدة، لافتا إلي أن الأقدار كتبت على أهالى محافظة شمال سيناء أن يكونوا خط الدفاع الأول من الاتجاه الشرقى لمصر، وهو من أخطر الاتجاهات"

أمانة شمال سيناء الربان عمر المختار صميدة حزب المؤتمر افتتاح محافظ شمال سيناء

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