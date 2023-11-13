حزب المؤتمر: فاعلية النظام السياسى تقاس على أساس المشاركة السياسية للمواطن

أوضح الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024م، قائلًا: "إننا أعضاء في الحملات الداعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مع حزب مستقبل وطن وحماة الوطن وباقي الأحزاب، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجميعنا ندعم فكرة المشاركة السياسية".

وأضاف الدكتور رضا فرحات، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن فاعلية النظام السياسي تقاس على أساس المشاركة السياسية للمواطن، لافتًا إلى أن الأحزاب تعتبر أحد قنوات الاتصال بين المجتمع والدولة، وبالتالي فإن دورنا يتمثل في نقل رغبات وسياسات الحكومة إلى المواطنين والعكس، بأننا نرى ما يريده المواطن.

وأشار إلى أنه في بداية إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواعيد الانتخابات، أطلق حزب المؤتمر استمارة إلكترونية على موقع الحزب وتم توزيعها للأمانات بعنوان: "ماذا تريد من الرئيس القادم؟"، وفي بداية الطرح لهذه الاستمارة كانت هناك أسئلة عن النواحي الاقتصادية والبطالة والسياسات الضريبية، حتى جاءت مشكلة غزة، فوجدنا أن انحصار الكلام عن هذه المشاكل الداخلية إلى التوجه نحو الإحساس والمشاعر الوطنية العميقة الموجودة لدى المواطن المصري، والخاصة بالأمن القومي المصري.