بعد الاعتماد عليه.. لماذا قرار استمرار معتمد جمال الأفضل للزمالك؟

جدد مجلس إدارة نادي الزمالك الثقة في المدير الفني المؤقت للفريق معتمد جمال، الفترة المقبلة وحتى إشعار آخر.

معتمد جمال كان نجح في أول اختبار له بعد إقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أمام بيراميدز ونجح في التأهل لنهائي كأس مصر ليضرب موعدًا مع الغريم التقليدي الأهلي.

وكان الاعتماد على معتمد حين إشعار آخر ضمن قرارات أصدرها مجلس الإدارة، وقد يكون حتى يناير المقبل لدراسة سير ذاتية جديدة في الفريق أو نهاية الموسم إذا استمر في تحقيق نتائج جيدة.

“الدستور” في التقرير التالي، يستعرض أبرز الأسباب لماذا قرار استمرار معتمد جمال الأفضل للزمالك؟

فرصة المدرب المحلي

معتمد جمال من المدربين القلائل الجيدين في الدوري لكنه لم يأخذ من قبل دور القيادة حيث كان مساعدًا دائمًا لشوقي غريب.

ويشيد الجميع بقدرات معتمد التدريبية وقدرته على قيادة الزمالك الفترة المقبلة مما يعني إعطاءه الثقة في قيادة الفريق لنهاية الموسم.

فرصة المدرب المحلي قد تكون جيدة للزمالك في الفترة الحالية لما يمر به النادي من أزمة مالية قد تدفعه لعدم دفع راتب كبير لمدرب أجنبي.

ضيق الوقت

سبب آخر لاستمرار معتمد هو ضيق الوقت في البحث عن سير ذاتية لمدرب أجنبي جديد في الوقت الحالي.

الزمالك ينافس على الدوري ويدخل سريعًا في بداية مشواره بالكونفيدرالية وهو ما قد يؤثر عليه بالاتفاق على مدرب جديد.

طريقة اللعب

أبرز ما ميز معتمد جمال هو استمرار اعتماد على طريقة أوسوريو مع الزمالك وعدم تغيرها في لقاء بيراميدز.

ورغم عدم اقتناع الجميع بطريقة لعب أوسوريو إلا أنها كانت حيلة ذكية من معتمد لعدم تغيير طريقة اللعب التي اتقنها لاعبي الزمالك.

وحال التعاقد مع مدرب آخر بالتأكيد سيغير في طريقة اللعب وهو ما قد يؤثر على لاعبي الفريق الحالي.