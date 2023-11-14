مايا مرسى: "صحة الأجنة" بداية جيدة للوصول إلى جيل جديد يتمتع بالصحة

شاركت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، في فعاليات اطلاق مبادرة صحة الأجنة التي أطلقتها مستشفى وادى النيل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، للحفاظ على الأجنة خالية من الأمراض المزمنة، لضمان أجيال جديدة خالية من المرض.

واستهلت مايا كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير إلي الرئيس السيسي لوصول مبادرة "صحة المرأة صحة مصر" إلي 36.5 مليون سيدة، مؤكدة أنها المبادرة الأكبر على مستوى العالم، مؤكدة أن المبادرة تؤكد إيمان القيادة السياسية بأن صحة المرأة هي أساس صحة مصر، كما توجهت بالشكر إلي الحكومة المصرية علي جهودها لتمكين السيدات والفتيات بإطلاق استراتيجية مصر ٢٠٣٠ التي تستهدف أيضًا ضمن محاورها صحة المرأة والفتيات والأطفال، كما أشادت بجهود وزارة الصحة في تلك المبادرة المهمة، وفى إطلاق مبادرة صحة الأجنة بالتعاون مع مستشفي وادي النيل.

مبادرة صحة الأجنة

أكدت مرسي أهمية مبادرة صحة الأجنة فهى تعد بداية جيدة؛ للوصول إلي جيل جديد يتمتع بالصحة، مؤكدة أن شريحة كبيرة من السيدات والفتيات سيستفدن من هذه المبادرة، لافتة إلى أن هناك ٢٧ مليون سيدة وفتاة من عمر ١٥ وحتي ٤٥ عامًا لديهن احتياجات مهمة، ويحتجن رعاية متكاملة خاصة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية.

كما أكدت رئيسة المجلس، أنه لضمان صحة الأجنة يجب نشر ثقافة المباعدة بين الولادات، وأشارت على جهود المجلس القومي للمرأة في حملات طرق الأبواب وجلسات الدوار التي تعمل علي رفع مستوي وعي السيدات في إطار الحفاظ علي صحة المرأة بقرى ونجوع جميع المحافظات، مشيرة الى نجاح المجلس خلال سبعة أعوام في تحقيق ما يزيد علي ٥٩ مليون تواصل توعوي عبر الطرق، وما يزيد علي ٧ ملايين زيارة منزلية، كما أشارت الي جهود المجلس في كل من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والاستراتيجية الوطنية للسكان والصحة الإنجابية وحقوق الإنسان.

توحيد الرسائل

اختتمت مايا كلمتها بضرورة التركيز علي توحيد الرسائل المتعلقة بالمبادرة مع وزارة الصحة ومستشفي وادي النيل لنشر الوعى للحفاظ علي صحة المرأة؛ لضمان صحة الأجنة، كما أوصت بضرورة التواصل مع كافة الأعمار والفئات عبر منصات التواصل الاجتماعى وتوعيتهم برسائل بسيطة عن أهمية الحفاظ علي صحة المرأة.