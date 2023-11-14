ارتفاع عدد شهداء غزة والضفة الغربية لـ11451

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى 11451 شهيدًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والجرحى إلى نحو 31700 جريح.

وأوضحت الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي حول العدوان، أنها تواجه لليوم الثالث على التوالي، تحديات في تحديث أرقام الضحايا بسبب انهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات الشمال.

أضافت الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء أمس11255 شهيدا، بينهم 4،630 طفلا، 3،130 امرأة، و682 مسنا، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 29 ألفا.

وقالت الصحة الفلسطينية إن أكثر من 3250 مدنيا ما زالوا في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1700 طفل.

وارتقى 202 شهيد من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب إصابة أكثر من 200 جريح من الكوادر الصحية، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن 25 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، توقفت عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.

ويواجه مئات الآلاف من المواطنين في المنطقة الشمالية، إما غير الراغبين أو غير القادرين على النزوح القسري جنوبًا، تحديات في تأمين الموارد الأساسية للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الماء والغذاء، إذ يثير استخدام مصادر المياه غير الآمنة، وفقا للوزارة، مخاوف مثيرة للقلق بشأن الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه.

الصحة الفلسطينية تكشف تطورات الأوضاع في مجمع الشفاء

وحول أوضاع مجمع الشفاء الطبي، قالت الصحة الفلسطينية خلال الـ 24 ساعة الماضية، استمر قصف وهجمات الاحتلال في محيط مستشفى الشفاء، وتعرض من هم داخل المستشفى وما حوله، بينهم عامل فني ومريض ومهجرون قسريًا، لاستهداف من قبل قناصة الاحتلال، وتضررت وحدة العناية المركزة وجناح الولادة والطابق العلوي من مبنى الجراحة، إضافة إلى ذلك اندلع حريق بالقرب من القسم المسؤول عن علاج مرضى اضطرابات الكلى.

وأكد التقرير دفن جثامين 170 شهيدا في مقبرة جماعية اليوم، في ساحة مجمع الشفاء بمدينة غزة، لصعوبة دفنها منذ السبت الماضي، بسبب الحصار الذي فُرض عليه من جميع الجهات.