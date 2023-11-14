الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل تحدد هوية 859 مدنيًا قتلوا خلال هجوم حماس فى 7 أكتوبر

قصف غزة
قصف غزة

أعلن  الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عن تعرفه على رفات 859 مدنيًا قُتلوا خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر، داخل جنوب إسرائيل، مؤكدين استمرار العمل لتحديد هوية الجثث.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن العدد يمثل زيادة قدرها 16 عن الرقم الأخير المعلن عنه.

وفي 10 أكتوبر الماضي، قامت إسرائيل بتخفيض عدد القتلى الإسرائيليين في 7 أكتوبر من الرقم المعلن سابقًا، وهو 1400 إلى 1200، إضافة إلى الإسرائيليين وجيش الدفاع الإسرائيلي الذين قتلوا خلال الجهود الإسرائيلية لصد الهجوم، فإن آثار المذبحة تركت لدى السلطات جثث حوالي 1500 من مقاتلي حماس.

وتشير التقديرات إلى أن حماس احتجزت نحو 240 شخصا خلال الهجوم القاتل الذي وقع في جنوب إسرائيل.

أكثر من 11 ألف فلسطينى 

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وتقول وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن أكثر من 11 ألف فلسطيني قتلوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أن بدأت إسرائيل حملتها في غزة، كما قُتل عدد إضافي من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ولم يكن من الممكن للصحفيين التحقق بشكل مستقل من أرقام الضحايا الصادرة خلال النزاع.

وحصلت "رويترز" على لقطة سريعة مفادها أن زعيم الحوثيين في اليمن قال إنهم سيواصلون مهاجمة إسرائيل، ويتطلعون إلى استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وفي وقت سابق، كانت هناك تقارير عن حالة تأهب في مدينة إيلات بجنوب إسرائيل، والتي استهدفها الحوثيون سابقًا.

في السياق، قال وزير الدولة البريطاني للتنمية، أندرو ميتشل، الثلاثاء، إن وقفًا إنسانيًا أطول ليغطي مناطق أوسع سيكون ضروريًا في الصراع بين إسرائيل وفلسطين من أجل إيصال المساعدات إلى المنطقة، حسبما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم، في تقرير صادر لها. 

إسرائيل هجوم حماس غزة رفات الإحتلال الإسرائيلي

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