إلهام شاهين تدعم القضية الفلسطينية بأغنية لنجاة

حرصت الفنانة إلهام شاهين على دعم القضية الفلسطينية بأغنية للفنانة نجاة الصغيرة.

جاء ذلك بعد الغزو والدمار الشامل الذي يشهده قطاع غزة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، كما وجهت رسالة حب للفنانة نجاة.

ونشرت إلهام شاهين الأغنية عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وظهرت من خلال الفيديو الفنانة نجاة الصغيرة وهي تقدم أغنية والله وعرفنا الحب في إحدى حفلاتها، وأشادت الفنانة بألحان الأغنية وكلماتها.

وعلقت إلهام شاهين على مقطع الفيديو، قائلًة: "حب الوطن العربي أمانة وفرض وعهد على الملايين، وحياة حبك ولأجل عيونك يا فلسطين راجعين راجعين".

وأضافت إلهام شاهين: "الله على أجمل الكلمات والألحان وصوت العظيمة نجاة، ربنا يسعدك زى ما أسعدتينا عمرنا كله، عايشين على أغانيكي".