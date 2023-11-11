إلهام شاهين عن ارتدائها الزى الفلسطينى فى نيويورك: يملؤنى الحزن والألم

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن استيائها الشديد من الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية بعد تصاعد الأحداث في قطاع غزة، والشهداء الذين ارتقوا على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما جعلها حريصة على ارتداء الوشاح الفلسطيني خلال تكريمها من المهرجان المصري الأمريكي للسينما بنيويورك.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين فيديو خلال كلمتها بالمهرجان، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وعبرت خلالها عن حزنها الشديد على ما يحدث في فلسطين، وعلقت على الفيديو: "يملؤني الحزن والألم على شهداء فلسطين، ارتديت الزي الوطني الفلسطيني أثناء تكريمي في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك في أمريكا، لنعلن عن دعمنا بكل قوة للشعب الفلسطيني".

وتابعت شاهين: "ندعو للسلام بشرط عودة الحقوق لأصحابها، وأقول لدعاة الشر والحروب، كفاكم تخريبًا في الوطن العربي وضياع حياة الأبرياء، وهذه كلمتي إلى الجاليات العربية بنيويورك، الذين شرفونا بالحضور، لنرفع جميعًا شعار المهرجان هذا العام، دولة فلسطين في القلب".

وألقت إلهام كلمة خلال تكريمها على المسرح، قائلًة: "مهما طال الزمن لن يضيع حق وراءه مطالب، ليبيا تحررت من إيطاليا والجزائر تحررت من فرنسا وفلسطين حاليًا تحت الاحتلال بقالها 75 وإن شاء الله تكون دي المعركة الأخيرة، اللي هتحرر الفلسطينيين".

وأضافت الفنانة إلهام شاهين قائلًة: "أنا بستغرب لما بلاقي دول كبيرة تتعاطف مع المستعمر على حساب صاحب الأرض، دول من مصلحتها خراب المنطقة العربية كلها، بلا قلب بيقتلوا المدنيين في بيوتهم وبيقصفوا المستشفيات والمساجد والكنائس، ثم في الآخر بيطالبوا بالإنسانية اللي هما مفتقدينها، ولو هما بيقولوا إنهم بيحاربوا الإرهاب، فأنا بقولهم خافوا من إنسان معندوش حاجة خايف يخسرها، وهتاخدوا حقكم".