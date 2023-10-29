عبر إنستجرام.. إلهام شاهين: مصر خط أحمر ويتآمر العالم عليها

أدانت الفنانة إلهام شاهين جميع المحاولات التي تحاول جر مصر في الصراع القائم حاليا بالمنطقة العربية خاصة مع تصاعد الأحداث في فلسطين والعدوان الإسرائيلي عليها.

ونشرت إلهام عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” صورة لعلم جمهورية مصر العربية وعلقت على الصورة قائلة: “تحذير.. مصر خط أحمر.. يتآمر العالم على مصر ويحاصرها الغرب بكل إصرار لأنها صاحبة قرار ولا تقبل إملاءات لصالح الأجندات الغربية”.

وأضافت: “ولأنها رفضت إقامة قواعد عسكرية أمريكية على أرضها.. ولأن جيش مصر هو الأقوى فى المنطقه العربية بعد توطين تصنيع السلاح محليا وتنويع مصادر التسليح.. واتساع قوة مصر العسكريه يزيد نفوذها السياسي”.

واختتمت إلهام شاهين المنشور قائلة: “ربنا يحميكى يا مصر يا أم الدنيا .. اللهم إحفظ مصر و جيشها و شعبها و رئيسها .. مصر ستكون الصخرة التى تتحطم عليها مؤامرات أهل الشر تاريخيا .. تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر”.