محطات فى حياة الشيخ محمد محمود الطبلاوى

تميز الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء المصريين، بصوت مميز، كبر عليه الكثير وتعودوا على نغمة صوته المريح للنفس عند تلاوته القرآن الكريم، فكان حقًا ذا صوت عذب، وطبقة رائعة ميزته عن الكثير من القراء.

حياة الشيخ محمد محمود الطبلاوى

في مثل هذا اليوم، ولد الشيخ الطبلاوي، فهو من مواليد 14 نوفمبر 1934، ومكان مولده كان ميت عقبة بمحافظة الجيزة.

تعود أصول الشيخ الطبلاوي إلى محافظتي الشرقية والمنوفية وتزوج مبكرًا في سن السادسة عشرة من عمره.

قرأ الطبلاوي القرآن وانفرد بسهرات كثيرة وهو في الثانية عشرة من عمره ودُعي لإحياء مآتم لكبار الشخصيات، ومن مشايخه عبدالفتاح القاضي، أحمد مرعي ورزق خليل حبة ومحمود حافظ برانق وعبدالحميد المسيري.

أول أجر له كان 5 قروش من عمدة قريته وكان عمره وقتها 11 عامًا وذاع صيته وقتها ونافس القراء، فسافر إلى عديد من دول العالم، سواء بدعوات خاصة أو مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

حصل الطبلاوي على وسام من لبنان بليلة القدر تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم، وتوفى يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020 عن عمر ناهز الـ86 عامًا.

كانت معلومات هذا التقرير معروضة ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي".