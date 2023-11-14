عقد اللقاء الأول لشرح مشروع "شبابنا 2030" بكنائس إيبارشية المنيا

أعلنت صفحة "إيبارشية المنيا كل يوم"، عن إقامة اللقاء الأول لشرح مشروع "شبابنا ٢٠٣٠" بكنائس الإيبارشية، تحت رعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك،

مشروع "شبابنا ٢٠٣٠"

وشرح مشروع "شبابنا ٢٠٣٠"، لمناطق طوه، ونزلة غطاس، وعزبة مهني، حيث تم إطلاق برنامج مشروع "شبابنا ٢٠٣٠"، الذي يتميز ببرنامج التكوين المتكامل (الطفل، والشباب، والأسرة).

ومنح الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الدرجة الإنجيلية للأخ مايكل صبحي الفرنسيسكاني، وذلك بدير القديس كيرلس السكندري (المعهد الفرنسيسكاني الشرقي)، بالجيزة.

شارك في الاحتفال عدد كبير من الآباء الكهنة، والإخوة الرهبان، حيث ساد القداس الإلهي الجو الرهباني الأخوي. وبهذه المناسبة، يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، التهنئة للأخ مايكل صبحي الفرنسيسكاني، كما يتمنى له رسالة مقدسة.

كما ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة مار جرجس، بالنجيلة.

جاء ذلك بمشاركة الأب أندراوس رفعت، راعي الكنيسة، والأب جرجس ناروز، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم، بالهماص.

بالاضاة الى ذلك زار سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، المدارس البطريركية، برمسيس، ومصر الجديدة.

جاء ذلك بحضور الأب رامز قلليني، ممثل صاحب المدارس، بالقاهرة، حيث كرم سيادة المطران خريجي مختلف المراحل التعليمية، بالمدارس البطريركية، كما أعلن النائب البطريركي العام، انطلاق الحركة الكشفية المدرسية.

وانطلقت الحركة الكشفية المدرسية، من خلال إعطاء المطران شامي، شارة الحركة لعدد من الطلاب والطالبات، الذين أعلنوا وعد الالتزام بميثاق شرف المدرسة، والعمل على خدمة المجتمع.

وفي كلمته، قام راعي الإيبارشية، بتوضيح السلام الكشفي، من خلال النقاط التالية: الحفاظ على الكلمة، الجاهزية التامة، احترام القوانين، بالإضافة إلى الكبير، الذي عليه أن يحمي الصغير.

الجدير بالذكر عدد أبناء وبنات المناولة الأولى المحتفى بهم، بلغ ستة وأربعين فردًا.