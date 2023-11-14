الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

عقد اللقاء الأول لشرح مشروع "شبابنا 2030" بكنائس إيبارشية المنيا

باسيليوس فوزي
باسيليوس فوزي

أعلنت صفحة "إيبارشية المنيا كل يوم"، عن إقامة اللقاء الأول لشرح مشروع "شبابنا ٢٠٣٠" بكنائس الإيبارشية، تحت رعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، 

مشروع "شبابنا ٢٠٣٠"

وشرح مشروع "شبابنا ٢٠٣٠"، لمناطق طوه، ونزلة غطاس، وعزبة مهني، حيث تم إطلاق برنامج مشروع "شبابنا ٢٠٣٠"، الذي يتميز ببرنامج التكوين المتكامل (الطفل، والشباب، والأسرة). 

ومنح الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الدرجة الإنجيلية للأخ مايكل صبحي الفرنسيسكاني، وذلك بدير القديس كيرلس السكندري (المعهد الفرنسيسكاني الشرقي)، بالجيزة.

شارك في الاحتفال عدد كبير من الآباء الكهنة، والإخوة الرهبان، حيث ساد القداس الإلهي الجو الرهباني الأخوي. وبهذه المناسبة، يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، التهنئة للأخ مايكل صبحي الفرنسيسكاني، كما يتمنى له رسالة مقدسة.

كما ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة مار جرجس، بالنجيلة.

جاء ذلك بمشاركة الأب أندراوس رفعت، راعي الكنيسة، والأب جرجس ناروز، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم، بالهماص.

بالاضاة الى ذلك زار سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، المدارس البطريركية، برمسيس، ومصر الجديدة.

جاء ذلك بحضور الأب رامز قلليني، ممثل صاحب المدارس، بالقاهرة، حيث كرم سيادة المطران خريجي مختلف المراحل التعليمية، بالمدارس البطريركية، كما أعلن النائب البطريركي العام، انطلاق الحركة الكشفية المدرسية.

وانطلقت الحركة الكشفية المدرسية، من خلال إعطاء المطران شامي، شارة الحركة لعدد من الطلاب والطالبات، الذين أعلنوا وعد الالتزام بميثاق شرف المدرسة، والعمل على خدمة المجتمع.

وفي كلمته، قام راعي الإيبارشية، بتوضيح السلام الكشفي، من خلال النقاط التالية: الحفاظ على الكلمة، الجاهزية التامة، احترام القوانين، بالإضافة إلى الكبير، الذي عليه أن يحمي الصغير.

الجدير بالذكر عدد أبناء وبنات المناولة الأولى المحتفى بهم، بلغ ستة وأربعين فردًا.

الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك الأنبا باسيليوس فوزي مطران المنيا للأقباط الكاثوليك الانبا باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي مطران المنيا

مواد متعلقة

غدا.. كنيسة الروم الأرثوذكس تبدأ فترة صوم الميلاد المجيد

رئيس أساقفة سبسطية للروم يوجه نداء استغاثة: أوقفوا الحرب على غزة الآن

في عيد القديس ذهبي الفم.. المارونية: رحل في سنة 407 م

صورة وتعليق.. كيف ظهر القديس مارمينا في الحرب العالمية الثانية؟

كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بذكرى القديس يوحنا ذهبي الفم

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعدة مناسبات على مدار اليوم

صورة وتعليق.. أيقونة اثرية تروي سيرة القديس المصري ميناس

في عيد ذهبي الفم.. الكنيسة البيزنطية: الله تدخل بعد عدم طاعة البشر

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

الصور الأولى لضابط الأمن المركزى شهيد مداهمة وكر مطاريد أسيوط

لجنة التخطيط بالأهلى تبحث مع كولر أسباب تراجع النتائج فى جلسة عاصفة

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

ترسانة أسلحة وذخائر.. ماذا ضبطت "الداخلية" داخل "وكر أسيوط" الإجرامى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (2)

حسين دعسة

الأردن يرفض إعادة احتلال غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم