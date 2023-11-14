ماذا نأكل من أجل صحة نفسية مستقرة؟.. إليك القائمة الكاملة

في عالم نواجه فيه الضغوط والتحديات يوميًا، قد يكون الحفاظ على حالة ذهنية سليمة مهمة شاقة، وبالتالي، من المهم بذل جهود واعية للعناية بصحتنا العقلية وسط صخب الحياة اليومية، هناك حاجة لاختيار نهج شامل للصحة، يشمل الجوانب الجسدية والعقلية حيث يسير الاثنان جنبًا إلى جنب من أجل حياة أكثر سعادة وصحة.

تأثير النشاط البدني على الحالة المزاجية

وفقًا لموقع “health”: إن النشاط البدني له دور أكثر من مجرد مساعدتك في الظهور بمظهر لائق، كما أنه يحسن صحتك العقلية، تؤدي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى إطلاق مادة الإندورفين، التي تعمل على تحسين الحالة المزاجية الطبيعية للجسم، وتقلل من هرمونات التوتر، إن الأنشطة مثل الركض أو السباحة أو ركوب الدراجات تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ وتعزز إطلاق الناقلات العصبية مثل السيروتونين، مما يعزز المزاج.

عندما تشعر بالإرهاق، خصص وقتًا للرعاية الذاتية، مثل الاستمتاع بحمام دافئ، أو قراءة كتاب، أو قضاء الوقت في الطبيعة، لتجديد عقلك وروحك، وفي حديثه عن الروابط الاجتماعية، قال نوبور باتيل: “يمكن أن يكون للوحدة والعزلة الاجتماعية تأثير ضار على الصحة العقلية، العلاج هو تنمية علاقات قوية، والتواصل مع الأصدقاء والعائلة، وطلب الدعم عند الحاجة. إن مشاركة أفكارك ومشاعرك مع أحد المقربين يمكن أن يوفر لك العزاء في الأوقات الصعبة".

ماذا نأكل من أجل صحة نفسية مستقرة؟

تلعب الأطعمة الغنية بالمغذيات دورًا مهمًا في وظائف المخ وتنظيم الحالة المزاجية. النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية يمكن أن يكون له تأثير عميق على صحتك العقلية، فالأطعمة مثل السلمون والجوز وبذور الكتان مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي ثبت أنها تساعد على تحسين الصحة العقلية. تقليل أعراض الاكتئاب والقلق.

إلى جانب ذلك، فإن الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني والكينوا، يمكن أن تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير مصدر ثابت للطاقة، مما يقلل من تقلبات المزاج. الفواكه والخضروات غنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي المرتبط باضطرابات الصحة العقلية. لقد أثبت عدد متزايد من الدراسات العلاقة بين الصحة العقلية وصحة الأمعاء. إن دمج البروبيوتيك في الأطعمة مثل الزبادي أو الخضار المخمرة يمكن أن يعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحي (الميكروبات الموجودة داخل أمعائنا)، مما يؤثر بشكل إيجابي على المزاج والإدراك.

واختتمت قائلة: “إن الاهتمام بصحتنا العقلية لا يقل أهمية عن صحتنا الجسدية. من خلال تغذية أجسامنا بالأطعمة المناسبة، والبقاء نشطين، وممارسة اليقظة الذهنية، ورعاية الروابط الاجتماعية، والبحث عن التوجيه المهني عند الحاجة، يمكننا تمهيد الطريق لحياة أكثر سعادة وصحة. تذكر أنه من المقبول طلب المساعدة وأن التغييرات الصغيرة والمتسقة في نمط حياتنا يمكن أن تؤدي إلى تحسينات كبيرة في صحتنا العقلية".