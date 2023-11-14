الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 265 قضية مخدرات و127 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

رجال الأمن
رجال الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 265 قضية مخدرات، و127 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 85745 حكما قضائيا متنوعا.

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وشن قطاع الأمن العام بحملات أمنية في (أسيوط – أسوان- دمياط) أسفرت عن ضبط 44 قضية سلاح ناري، ضُبط خلالها 16 بندقية آلية- 17 بندقية خرطوش– 2 طبنجة - 20 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 44 متهما لـ34 منهم معلومات جنائية، وضبط 7 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، وضُبط خلالها كمية من مخدرالحشيش وزنت 1،220 كمية من مخدرى "الشابو، الهيروين" بحوزة 7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية، وضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيروين - ضبط فرد محلى وطلقة) بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيدرو.

مخدرات سلاح وزارة الداخلية قطاع الأمن العام قضية سلاح نارى

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