الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

يجبر الأطفال على التسول.. سقوط "خليفة الكاتعة" ببولاق الدكرور

ضبط عاطل
ضبط عاطل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى وبحوزته (سلاح أبيض - مبلغ مالى) وبصحبته طفلين أحداث.

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ضحايا توربينى الجيزة: أجبرونا على التسول بالإكراه وبياخدوا مننا الفلوس

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وبسؤال المجنى عليهما أقرا بقيام المتهم باستغلالهما فى أعمال التسول وسرقتهم تحت تهديد السلاح الأبيض على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامي.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهما.

التسول الكاتعة بولاق الدكرور سقوط خليفة الكاتعة وزارة الداخلية

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