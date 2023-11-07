الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضحايا توربينى الجيزة: أجبرونا على التسول بالإكراه وبياخدوا مننا الفلوس

التسول
التسول

تفاصيل صادمة أدلى بها 3 أطفال أحداث، تعرضوا لأبشع أنواع العذاب والإهانة على يد عاطلين، لإجبارهم على التسول، حيث كشف الضحايا عن مأساتهم مع توربيني الجيزة الجديدين.

الأطفال قالوا أمام جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، إن المتهمين استدراجهما إلى الوكر الذي يعيشان فيه، وتعديا عليهما بالضرب، وأجبروهما على النزول إلى الشارع والوقوف في الميادين ومد أيديهم للتسول من المواطنين.

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وأضاف الأطفال الثلاثة أمام جهات التحقيق، أن توربيني الجيزة هددا الأطفال أنه في حال الهرب من الميدان عقب انتهاء وردية التسول سوف يتمكنا من الوصول لأي طفل يهرب وسيبرحونه ضربا، فسبب للأطفال حالة من الخوف الشديد.

وأوضح الأطفال خلال جلسة التحقيق، أن توربيني الجيزة، كانا يقومان بالاستيلاء على الأموال التي بحوزة الأطفال من متحصلات يومية التسول دون إعطائهم شيئا مجرد وجبات غذائية هزيلة.

وقد أقر المتهمان بكل ما أدلى به الأطفال في جلسة التحقيق، وأنهما أجبروهم على التسول بالإكراه والاستيلاء على متحصلات ما بحوزتهم من أموال.

وأمرت جهات التحقيق باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين، والأطفال الثلاثة الضحايا.

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