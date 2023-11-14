الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي مع ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي ونظيره ميدياما الغاني، في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، هو الأكثر سيطرة وقراءة على كافة محركات جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك بعد العروض المتذبذبة مؤخرا من جانب اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، بمسابقة دوري نايل، على الرغم من الفوز الذي يحققها المارد الأحمر في المباريات واعتلاء قمة الدوري بالتساوي مع بيراميدز برصيد 13 نقطة لكل منهما.

إلا أن  جماهير المارد الأحمر، تخشى على الفريق من استمرار هذه العروض الهزيلة، وهو ما يهدد مسيرة الأهلي المحلية والقارية والعالمية الفترة المقبلة، لاسيما بعدما ضياع بطولتين مطلع الموسم الجاري، وهم كأس السوبر الإفريقي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري وتوديع الدوري الإفريقي في نسختها الأولى تاريخيا على يد صن داونز الجنوب إفريقي في نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا (2023/2024)

ويستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه بالأميرة السمراء وتحديدا مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، في تمام التاسعة مساء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة القارية.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)، بجوار كلا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا (2023/2024)

وتنقل مباراة الأهلي  وميدياما الغاني، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في تمام التاسعة مساء السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الرسمي والحصري لكافة منافسات مرحلة المجموعات وحتى المباراة النهائية من البطولة القارية.

ويحمل النادي الأهلي الرقم القياسي، في عدد مرات التتويج بلقب السمراء، برصيد 11 لقب، حصدها أعوام 1982 و1987، و2001، و2005 و2006، و2008، و2012 و2013، و2020 و2021، و2023. 

وتوج الأهلي بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد المغربي، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب (3/2).

ومن جانب أخر، كان الأهلي سقط في فخ التعادل الإيجابي 1/1 أمام الجونة، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بمسابقة دوري نايل، السبت الماضي على ملعب خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر. 

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