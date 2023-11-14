لجنة التخطيط بالأهلى تبحث مع كولر أسباب تراجع النتائج فى جلسة عاصفة

طلبت لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، التحرك نحو التحقيق لمعرفة سبب تراجع النتائج.

وكشف مصدر مسئول عن أن بعض المعلومات وصلت إلى إدارة الكرة بالنادي الأهلي بشأن وجود عروض مغرية من الدوري السعودي للمدير الفني، مما جعله خارج تركيزه الذي ظهر عليه مع الفريق في الموسم الماضي.

وأضاف المصدر أن هناك حالة من عدم الارتياح لدى الإدارة الحمراء بسبب خسارة الفريق لقب السوبر الإفريقي، ثم لقب الدوري الإفريقي، قبل أن يتعادل الفريق على المستوى المحلي أمام الجونة.

وأشارالمصدر إلى لجنة التخطيط طلبت من كولر تحديد أسباب تراجع النتائج في الفترة الماضية، من أجل مناقشتها ووضع النقاط فوق الحروف خلال فترة الراحة السلبية التي يقضيها حاليًا في سويسرا.

وأوضح المصدر أن اللجنة بدأت تعيد النظر في مسألة السيطرة على غرفة خلع الملابس بعدما فقد المدير الفني بعض الأمور على عكس الموسم الماضي.

راحة أسبوعًا

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد منح الفريق راحة أسبوعًا بعد انتهاء المواجهات الرسمية قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب فترة الأجندة الدولية، التي يخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعادل الفريق الأول بالنادي الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة بالجونة، والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاءت أحداث المباراة مثيرة وحافلة بالندية والمحاولات الهجومية، ولكنها لم تصل لهز الشباك نتيجة لقلة التوفيق، كما تصدت العارضة لتسديدة كريم فؤاد ومحاولات إمام عاشور.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريق الأول بالنادي الأهلي للنقطة 13 والجونة للنقطة 9.