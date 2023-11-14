الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لجنة التخطيط بالأهلى تبحث مع كولر أسباب تراجع النتائج فى جلسة عاصفة

إجتماع لجنة التخطيط
إجتماع لجنة التخطيط

طلبت لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، التحرك نحو التحقيق لمعرفة سبب تراجع النتائج.

وكشف مصدر مسئول عن أن بعض المعلومات وصلت إلى إدارة الكرة بالنادي الأهلي بشأن وجود عروض مغرية من الدوري السعودي للمدير الفني، مما جعله خارج تركيزه الذي ظهر عليه مع الفريق في الموسم الماضي.

وأضاف المصدر أن هناك حالة من عدم الارتياح لدى الإدارة الحمراء بسبب خسارة الفريق لقب السوبر الإفريقي، ثم لقب الدوري الإفريقي، قبل أن يتعادل الفريق على المستوى المحلي أمام الجونة.

وأشارالمصدر إلى لجنة التخطيط طلبت من كولر تحديد أسباب تراجع النتائج في الفترة الماضية، من أجل مناقشتها ووضع النقاط فوق الحروف خلال فترة الراحة السلبية التي يقضيها حاليًا في سويسرا.

وأوضح المصدر أن اللجنة بدأت تعيد النظر في مسألة السيطرة على غرفة خلع الملابس بعدما فقد المدير الفني بعض الأمور على عكس الموسم الماضي.

راحة أسبوعًا

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد منح الفريق راحة أسبوعًا بعد انتهاء المواجهات الرسمية قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب فترة الأجندة الدولية، التي يخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعادل الفريق الأول بالنادي الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة بالجونة، والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاءت أحداث المباراة مثيرة وحافلة بالندية والمحاولات الهجومية، ولكنها لم تصل لهز الشباك نتيجة لقلة التوفيق، كما تصدت العارضة لتسديدة كريم فؤاد ومحاولات إمام عاشور. 

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريق الأول بالنادي الأهلي للنقطة 13 والجونة للنقطة 9.

كولر الاهلى لجنة التخطيط الدوري محمود الخطيب

مواد متعلقة

أسباب رفض لجنة التخطيط بالأهلى التعاقد مع مهاجم إنبى فى الشتاء

لجنة التخطيط بالأهلى ترفض استمرار موديست لنهاية الموسم

تفاصيل جلسة كولر مع لجنة التخطيط لبحث استمراره مع الأهلى

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

لجنة التخطيط بالأهلى تبحث مع كولر أسباب تراجع النتائج فى جلسة عاصفة

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

القبض على مدير شركة مقاولات هارب من تنفيذ 7 أحكام قضائية

مكالمة هاتفية وأزمة قلبية.. كواليس وفاة صيدلي ليلة زفافه بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم

استشهاد العشرات بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة