الأهلي يحدد 46 مليون جنيه راتب محمد هاني في 4 مواسم

يعقد خالد بيبو مدير الكرة بالأهلى وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق جلسة مع محمد هاني الظهير الايمن خلال الساعات القليلة المقبلة بهدف التفاوض معه لتجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر مسئول أنه سيتم عقد جلسة أخيرة مع محمد هانى للحصول على توقيعه بعد أن تم الاتفاق على كافة البنود خلال الأسبوع الماضى خلال الاجتماع الذى عقده معه أمير توفيق على أن يحصل اللاعب على 10 ملايين جنيه فى الموسم تزيد بواقع مليون جنيه فى العقد الذى يستمر لمدة أربعة مواسم كاملة

ومن المقرر أن يحصل محمد هاني في الموسم الأول من عقده الجديد مع النادي الأهلي على 10 مليون جنيه وفي الموسم الثاني على 11 مليون جنيه وفي الموسم الثالث 12 مليون جنيه ليصل في الموسم الرابع والأخير إلى 13 مليون جنيه وفقًا للاتفاق بين الطرفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل بهدف لمثله مع الجونة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

جاءت أحداث المباراة مثيرة وحافلة بالندية والمحاولات الهجومية، ولكنها لم تصل لهز الشباك نتيجة لقلة التوفيق كما تصدت العارضة لتسديدة كريم فؤاد ومحاولات إمام عاشور.

وافتتح أنتوني موديست التهديف للأهلي في الدقيقة 36 عندما استقبل تمريرة طاهر محمد طاهر الطويلة وتقدم وسدد على يسار حارس الجونة مسجلًا هدفًا، وتعادل أحمد بلحاج للجونة من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 13 والجونة للنقطة 9.

وفي المقابل منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفريق راحة أسبوعًا بعد انتهاء المواجهات الرسمية قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب فترة الأجندة الدولية، التي يخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.