الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسيوط تواجه ارتفاع الأسعار بـ 40 معرضا وسلسلة للسلع الغذائية المخفضة

مبادرة تخفيض الاسعار
مبادرة تخفيض الاسعار

تواجه محافظة أسيوط ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية بتنظيم معارض من خلال مبادرة تخفيض الأسعار للحد من ارتفاع الأسعار خاصة في السلع الأساسية والرئيسية لتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الرئيسية علي المعارض المنتشرة بجميع مراكز وأحياء المحافظة.

 و كشف المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط عن افتتاح 40 معرضا وسلسلة غذائية، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بنسبة تخفيض تتراوح من 15 إلى 25٪ موزعة على مختلف مراكز المحافظة للحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة جشع التجار.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، أنه يتم طرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة فضلًا عن التفتيش المستمر على كل الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية وذلك فى إطار جهود الدولة المكثفة للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقًا للصالح العام.


أهالي أسيوط: مبادرة تخفيض الأسعار حدت من ارتفاع بعض السلع ووفرت احتياجات المواطنين

وقال محمد حمد الله رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط، إن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الدولة ساهمت بشكل كبير في الحد من الارتفاع المتزايد وغير المبرر لأسعار بعض السلع، خاصة الرئيسية منها والتي يتم إنتاجها أو زراعتها محليًا ولا تحتاج إلى استيرادها من الخارج.

وأضاف رئيس جمعية المستثمرين، أن هذه المعارض تقوم بتوفير كافة المستلزمات الأساسية، للأسرة المصرية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في السوق وهذا ما يجعلها تشهد إقبالا ملحوظا لشراء هذه السلع.

 المبادرة كان لها الأثر الإيجابي في الحد من ارتفاع الأسعار

 فيما قال عبد الله العربي من أهالي محافظة أسيوط، إن مبادرة تخفيض الأسعار منتشرة بمحافظة أسيوط، حيث يتم بيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق وهو ما يدفع المواطنين الإقبال عليها دون غيرها من الأسواق.

وأشار عبد الله العربي أن المبادرة كان لها الأثر الإيجابي في الحد من ارتفاع أسعار بعض السلع وتوفير احتياجات المواطنين خاصة من السلع الأساسية والرئيسة مثل السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الاستراتيجية الهامة لكل منزل مصري.


 

مبادرة تخفيض الاسعار
مبادرة تخفيض الاسعار
مبادرة تخفيض الاسعار
مبادرة تخفيض الاسعار
مبادرة تخفيض الاسعار
مبادرة تخفيض الاسعار
مبادرة تخفيض الاسعار
مبادرة تخفيض الاسعار
مبادرة تخفيض الاسعار
مبادرة تخفيض الاسعار
مبادرة تخفيض الاسعار
مبادرة تخفيض الاسعار
مبادرة تخفيض الاسعار
مبادرة تخفيض الاسعار
محافظة أسيوط ارتفاع اسعار السلع الغذائية مبادرة تخفيض الأسعار السلع الأساسية والرئيسية رئيس جمعية المستثمرين

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