الصفقة التبادلية تحسم انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلي

اتفق عدل القيعي، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، مع وليد دعبس، رئيس نادى فيوتشر، على اللتفاوض المباشر لتخلي الأخير عن الـ6 أشهر المتبقية في عقد عمر كمال عبدالواحد.

وكشف المصدر، أن المفاوضات الأولية أظهرت رغبة فيوتشر فى الحصول على خدمات صلاح محسن أو كريم نيدفيد، مقابل التخلي عن الـ6 أشهر الباقية من عقد عمر كمال عبدالواحد.

وأضاف أن المسؤولين الأهلي أبدوا موافقة مبدئية على خروج كريم نيدفيد، وسيتم الاتفاق على وضع بند في عقده يمنح مسئولي القلعة الحمراء أحقية عودته في أي وقت مقابل دفع مبلغ مالي.

وكان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يرغب في تدعيم صفوف الفريق بصفقتين في خط الدفاع، ووضع مركز المدافع ومركز الظهير الأيسر علي رأس أولوياته من أجل ضم لاعب في كل مركز.

الأهلي راحة أسبوعًا بفرمان كولر

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الفريق راحة أسبوعًا بعد انتهاء المواجهات الرسمية قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب فترة الأجندة الدولية، التي يخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعادل الفريق الأول بالنادي الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاءت أحداث المباراة مثيرة وحافلة بالندية والمحاولات الهجومية، ولكنها لم تصل لهز الشباك نتيجة لقلة التوفيق كما تصدت العارضة لتسديدة كريم فؤاد ومحاولات إمام عاشور.

افتتح أنتوني موديست التهديف للأهلي في الدقيقة 36 عندما استقبل تمريرة طاهر محمد طاهر الطويلة وتقدم وسدد على يسار حارس الجونة مسجلًا هدفًا، وتعادل أحمد بلحاج للجونة من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريق الأول بالنادي الأهلي للنقطة 13 ليحتل المركز الأول والجونة للنقطة 9.