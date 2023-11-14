الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

يحيى زكريا: تطوير الأسطول وتزويده بأحدث الطائرات المتوفرة في السوق

المهندس يحيى زكريا
المهندس يحيى زكريا وكريستيان شيرير الرئيس التنفيذي لعمليات

 

قال المهندس  يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران  أن مصر للطيران شريكًا رئيسيًا لشركة أيرباص في الشرق الأوسط وأفريقيا لعدة عقود. ونحن نفخر بشدة بهذه الشراكة المثالية، التي لعبت دورًا محوريًا في خدمة وتطوير صناعة النقل الجوي. بدأ تعاوننا منذ أكثر من 40 عامًا بتقديم ثماني طائرات من طراز A300-B4، تلاها دمج نماذج أخرى مختلفة مثل A220، وA320، وA321، وA320ceo، وA321ceo، وA330، وA320neo، وA321neo والمزيد، ونواصل اليوم هذا التحالف المثمر من خلال الجيل الجديد من طائرات A350-900، حيث من المقرر أن يتم تسليم أولى الطائرات في عام 2025.

 

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جاء ذلك علي هامش توقيع صفقة جديدة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900، وتأتى هذه الصفقة في إطار سعى الناقل الوطنى الدائم لتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي ومنح عملائها أفضل تجربة طيران على شبكة خطوطها الجوية الممتدة فى مختلف أنحاء العالم، حيث تم توقيع الصفقة خلال فعاليات معرض Dubai Airshow 2023، بحضور المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وكريستيان شيرير الرئيس التنفيذي لعمليات قطاع الطائرات التجارية بشركة أيرباص. 
وتسهم طائرات A350-900 عند إضافتها إلى أسطول الشركة في ترشيد استهلاك الوقود بنسبة 25%، وبالتالي خفض الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن الرحلات، كما يحظى المسافرون على متن هذه الطائرات بأفضل تجارب السفر بفضل مقصورة "AirSpace" المميزة من أيرباص، والتي توفر مساحات واسعة للأمتعة وغيرها من وسائل الراحة.
 

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اتخاذ خطوات ملموسة للارتقاء بقطاع الطيران المدنى

واضاف يحيي "نفخر بأن مصر للطيران أحد أهم شركاء أيرباص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ونسعى معًا إلى اتخاذ خطوات ملموسة للارتقاء بقطاع الطيران المدنى في المنطقة، حيث ينصب تركيزنا على تطوير أسطول مصر للطيران وتزويده بأحدث الطائرات المتوفرة في السوق. لذا، وقعت مصر للطيران عقدًا مع أيرباص لشراء 10 طائرات جديدة من طراز A350-900، وتتميز كل منها بسعة 340 مقعدًا ومزودة بأحدث التقنيات، إلى جانب محركات جديدة من طــراز 
Rolls-Royce Trent XWB  ، المعروفة بتصميمها العصري وكفاءتها العالية في خفض الإنبعاثات وترشيد استهلاك الوقود، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمواكبة الطلب المتزايد على السفر الجوي عبر شبكة وجهاتنا". 



ومن جانبه، قال كريستيان شيرير "ستتمتع طائرات A350-900 بمكانة ريادية في أسطول مصر للطيران، حيث تُعد أحدث طائرات المسافرين ذات الهيكل العريض وأكثرها كفاءةً، وبالتالي ستكون ركيزة أساسية على صعيد توسيع عروض خدمات الشركة، كما تفتح المجال أمام فرص جديدة للسفر، لا سيما في غرب الولايات المتحدة والشرق الأقصى، كما أنها الطراز الوحيد الذي يتيح لشركة مصر للطيران توسيع شبكة رحلاتها بكفاءة إقتصادية معيارية، مع ضمان توفير أفضل سبل الراحة للمسافرين على متنها". 
وتعتبر طائرات A350 الأفضل في مجال الرحلات ذات المدى البعيد، وتحديدًا ضمن فئة الطائرات التي تستوعب 300-410 مقعدًا. ويضمن تصميمها تقليل تكاليف التشغيل وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتخفيض استهلاك الوقود بنسبة 25%، وذلك بفضل اعتماده على أحدث التقنيات وابتكارات الديناميكيا الهوائية والمواد خفيفة الوزن والمحركات المتقدمة، بالإضافة إلى تقليل الضوضاء بنسبة 50% مقارنة بطائرات الجيل السابق لدى الشركات المنافسة، ويشار إلى أن طلبيات طائرات A350 تجاوزت الألف طلبية شراء من شركات الطيران الرائدة حول العالم. 

توقيع صفقة جديدة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900
توقيع صفقة جديدة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900
توقيع صفقة جديدة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900
توقيع صفقة جديدة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900
توقيع صفقة جديدة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900
توقيع صفقة جديدة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900
مصر للطيران الطائرات المتوفرة في السوق الأسطول يحيى زكريا إيرباص

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